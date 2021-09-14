وزير الاقتصاد يزور القاهرة للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2021

يزور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القاهرة في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن الحويج وصل الاثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ونظيره بمصر مصطفى مدبولي وذلك في إطار تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وعقد اتفاقيات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن الوفد وزراء المواصلات والإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.