مستشار الخارجية الأميركية يزور طرابلس غدا ويلتقي الدبيبة

يزور مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت العاصمة طرابلس غدا الأربعاء، رفقة مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن شوليت ونورلاند سيعقدان اجتماعات ثنائية مع رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ومسؤولين ليبيين آخرين.

بيان أميركي – أوروبي لدعم إجراء الانتخابات الليبية

ويوم الأحد الماضي، أصدرت السفارة الأميركية، رفقة سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بيانا دعا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى «ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021».

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وقالت السفارات الخمس في بيان إن «مثل هذه الانتخابات، على النحو المحدد في خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، التي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2570)، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددين على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».

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