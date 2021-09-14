مجلس الأمن يصوّت اليوم على تمديد البعثة الأممية في ليبيا

يصوّت مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي يعقدها اليوم، على مشروع قرار لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتمديد ولايتها لمدة عام إضافي.

وبحسب مصادر في المجلس، سيتم إلغاء منصب المنسق العام والإبقاء على منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مع اشتراط وجوده في طرابلس للعمل على الوساطة بين الأطراف الليبية والإقليمية، وتعيين نائبين له أحدهما للشؤون السياسية والآخر للشؤون الإنسانية.

وستُوكل للبعثة مسألة مراقبة تطبيق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي؛ وصولاً لانتخابات 24 ديسمبر الجاري، وإرسال بعثة لمراقبة اتفاق وقف النار.

ويوصي القرار بعثة الأمم المتحدة بتعزيز وتكثيف مساعيها للمشاركة مع البلدان المجاورة لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، والحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها أو إعادة دمجها، ووقف تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.

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