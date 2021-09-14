الأعلى للمصالحة للسائح: ندعم الانتخابات المقررة في ديسمبر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2021

أعرب المجلس الأعلى للمصالحة عن دعمه للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتقديره لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم الثلاثاء مع وفد من ممثلي المجلس الأعلى للمصالحة، وذلك بمقر المفوضية.

وأكد الوفد انحيازه للعملية الديمقراطية التي تعد فيصلاً سلمياً للحالة الليبية تعجل برأب الصدع وتحقيق المصالحة والاستقرار الشامل، كما أبدى استعداده لدعم هذه الانتخابات ودعوة جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم للمشاركة، وتغليب الروح الوطنية، ونشر قيم التصالح والعمل الجاد لترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة.

وقدّم أعضاء الوفد خلال اللقاء درع تكريم لرئيس مجلس المفوضية مثمنين جهوده المبذولة في إنجاح عمل المفوضية والمحافظة على دورها الحيادي لما يمثله من دعم لمستويات الثقة ونزاهة الانتخابات.