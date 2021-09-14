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هذه نتائج لقاء محافظ المصرف المركزي ووزير التعليم العالي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2021

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ المصرف اليوم الثلاثاء استعراض جهود وزارة التعليم العالي في النهوض بالجامعات الليبية ورؤيتها بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج، ودور مصرف ليبيا المركزي بما يسهم في إنجاح جهود الوزارة لتطوير القطاع ومؤسساته.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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