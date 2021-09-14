الرئيس المصري يستقبل عقيلة صالح وحفتر

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء حضره رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، دون أي يضيف أي تفاصيل.

– خلال لقائه رئيس المخابرات المصرية.. المنفي يدعو السيسي إلى زيارة ليبيا

وفي 17 يونيو الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقاء مع اللواء عباس كامل، الرئيس المصري لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة، مشددًا على ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

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