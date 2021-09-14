ليبيا تسجّل 1.149 إصابة جديدة و16 وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1.149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326 ألفًا و 370 حالة .

وكشف المركز، في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، عن تعافي 1.426 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين 240 ألفًا و 685 حالة ، بالإضافة إلى تسجيل 16 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 4.457 حالة.

وقال المركز: الإصابات الجديدة تشمل 927 حالة جديدة و222 حالة مخالطة من إجمالي 4.918 عينة تم فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت “23.3 %”.

وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1.246.217 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 135.092 شخصًا.

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