خبير سياسي: المشري يحاول تعطيل وعرقلة الانتخابات بأي شكل

قال الخبير السياسي والحقوقي محمد صالح جبريل إن قانون مجلس النواب قطع الطريق على عرقلة مجلس الدولة الذي رفض أكثر من مرة انتخاب الرئيس بشكل مباشر ورأى أن يكون اختياره من أعضاء البرلمان المقبل.

جبريل أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن انتخاب الرئيس بشكل غير مباشر في الظروف الحالية لليبيا يفتح الباب أمام الفساد السياسي وشراء الأصوات؛ لأن شراء أصوات بعض النواب أسهل من شراء أصوات ملايين الناخبين.

وأضاف أن اختيار مجلس النواب أن تكون ليبيا دائرة واحدة في الانتخابات الرئاسية يقطع الطريق أمام تنظيم الإخوان الذي يسيطر على إقليم طرابلس الغرب، الذين يعلمون أنهم لن يكون لهم كتلة تصويتية خارج إقليمهم، وكانوا سيتخذون نظام الدوائر الثلاث في صورة “فيتو انقلابي” على الاستحقاق الانتخابي حال فشَلِ مرشحيهم.

كما أردف أن خالد المشري يحاول تعطيل الانتخابات بأي شكل ويحاول عرقلتها، وقد سبق أن هدد بالانقلاب على الانتخابات حال جاءت نتيجة الانتخابات غير مرضية لتنظيم الإخوان الذي ينتمي له، بل هدد بأن المليشيات ستحمل السلاح وتدافع عما يراه مكتسباتها، بحسب قوله.

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