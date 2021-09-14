اللافي يبحث مع الداخلية الإيطالية مكافحة الجريمة والإتجار بالبشر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2021

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي مع وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورجيزي”، مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية.

وأشادت الوزيرة الإيطالية، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية روما، بجهود ليبيا في مكافحة الاتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ وزارة الداخلية الليبية كافة “البرتوكولات” الأمنية المعتمدة، وكشفت عن قرب صدور مؤشرات إيجابية، عن الاتحاد الأوروبي حول استقرار ليبيا.

كما أكدت خلال اللقاء استمرار التعاون مع ليبيا، في عديد المجالات ومنها تنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقاً منها مشروع الطريق السريع (رأس اجدير – امساعد).

وأكد اللافي على ضرورة استمرار التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة ليبيا وإيطاليا.

وحضر اللقاء السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي محمد سيالة، والمستشار الأمني أحمد محارب.

وكان اللافي، قد وصل للعاصمة الإيطالية روما، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، للقاء عدد من المسؤولين، لبحث أوجه التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.