الزناتي يبحث مع مديري المراكز الطبية في خمس بلديات «البدء الفعلي» في توطين العلاج

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية في بلديات طبرق وبنغازي ومصراتة وسبها وطرابلس، آلية البدء الفعلي في توطين العلاج خلال الفترة المقبلة، بعد تحديد المخصصات لكل المراكز الصحية.

حضر اللقاء الذي عُقِد اليوم، مدير إدارتي الشؤون الطبية والشؤون العلاجية بوزارة الصحة، وديواني الوزارة في المنطقة الشرقية والجنوبية، وفق بيان لمركز طبرق الطبي اليوم.

وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة وضع آلية ترشيح لجان ليتم اعتمادها من قبل الوزارة، والتي ستكون مهمتها الإشراف على عملية توطين العلاج بالداخل بجميع المراكز.

الاجتماع ناقش أيضًا، عديد الملفات المتعلقة بعمل المراكز، وذلك من أجل حل جميع المشاكل والعراقيل بالمراكز، وتخلله مناقشة المشاكل التي تعانيها بعض المراكز، وأهمها ما يعانيه مركز سبها الطبي من نقص في الإمكانات.

واختُتم الاجتماع بتوجيهات من وزير الصحة بضرورة تفعيل ملف توطين العلاج بالداخل، لحل وتخفيف المعاناة على المواطن، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن داخل ليبيا.

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