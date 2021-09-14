مجلس الأمن يناقش التمديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

العنوان_نيويورك

يصوّت مجلس الأمن الدولي، في جلسته التي يعقدها اليوم، على مشروع قرار لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتمديد ولايتها لمدة عام إضافي.

وستُوكل للبعثة مسألة مراقبة تطبيق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي؛ وصولاً لانتخابات 24 ديسمبر الجاري، وإرسال بعثة لمراقبة اتفاق وقف النار وتعزيز وتكثيف مساعيها للمشاركة مع البلدان المجاورة لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، والحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها أو إعادة دمجها، ووقف تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.