أجنحة الشام تعلن تسيير رحلتين أسبوعيًا بين مطاري بنغازي ودمشق

ليبيا – أعلنت شركة أجنحة الشام السورية للطيران أمس الإثنين عن تسيير رحلتين جويتين أسبوعيًا من مطار بنغازي الدولي في ليبيا إلى مطار دمشق الدولي ذهابًا وإيابًا، وذلك يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

الشركة وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السورية “سونا” ذكرت أن تسيير الرحلات سيسهم بتشجيع قدوم الليبيين إلى سورية ودعم النشاط السياحي والتجاري فيها ما ينعكس إيجابيًا على الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت الشركة إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين زيارة سورية دون فيزا وأنه بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى مطار دمشق الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية