“تنسيقية الأحزاب” تطالب النواب الإسراع بإصدار قانون الانتخابات التشريعية

طالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات الوطنية، مجلس النواب؛ بضرورة الإسراع في إصدار قانون انتخاب السلطة التشريعية الجديدة، بعد إقرار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، والذي اعتبرته “خطوةً في الاتجاه الصحيح”.

وأكدت التنسيقية، في بيانها الذي حصلت “218” على نسخة منه، على القبول الواسع لأبناء الشعب وترحيبهم بهذا الإنجاز، وتمسكهم بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية المتزامنة في موعدها المحدد وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021.

كما رحبت التنسيقية بالتأييد الدولي لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأكدت على ضرورة تجاهل محاولات العرقلة التي يحاول البعض القيام بها بشكلٍ يائس.

وطالب البيان مجلس النواب الأخذ في الاعتبار تفادي السلبيات السابقة، واعتماد القوائم الحزبية بدل الكيانات السياسية، وأن يكون المقعد للحزب وليس للفرد، وبذل المزيد من الجهود؛ من أجل كسب الرهان لصالح الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية والمتزامنة، بكل نزاهةٍ ومهنية.

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