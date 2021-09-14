ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 September, 2021

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيتوجه إلى جمهورية مصر يوم غد الأربعاء، في زيارة رسمية.

وقال حمودة في تصريحات صحفية ، إن الزيارة ستبحث بعض القضايا العالقة بين البلدين، وكذلك إبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية، متابعا: “لا يوجد في جدول أعمال رئيس الحكومة لقاء مع حفتر أو عقيلة صالح”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،استبقبل في وقت سابق من اليوم كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وفي سياق متصل، وصل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية تضمن وزراء المواصلات والإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.

ويأتي ذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيره بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، من أجل تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وعقد اتفاقيات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.