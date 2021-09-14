بنغازي الكبرى تؤيد قرار الحكومة بنقل الاختصاصات للبلديات

أعربت بلديات بنغازي الكبرى المتمثلة في سلوق، وقمينس، والأبيار، إضافة إلى توكرة، والمليطانية، في بيان لها، أعربت عن تأييدها ودعمها لقرارات الحكومة القاضية بنقل الاختصاصات إلى السلطات المحلية في البلديات، داعية إياها ووزارة الحكم المحلي إلى المضي قدما في هذا العمل، كما أبدت استغرابها من مساءلة الحكومة بالخصوص.
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قناة ليبيا
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