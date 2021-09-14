العباني: القبيلة والمال السياسي يلعبان دورًا مهمًا في دعم المرشح للانتخابات

ليبيا -رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن القبيلة ستظل جزءًا رئيسًا في دعم أي مرشح ينتمي إليها، باعتبارها ركيزة النظام الاجتماعي للبلاد، لافتًا إلى وجود عوامل أخرى تلعب أدوارًا مهمة في دعم المرشح، مثل المال السياسي، وتفاهمات الأطراف والقوى السياسية في الكواليس، فضلًا عن دور التدخلات الأجنبية.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء استعرض الدور السياسي الذي لعبته القبائل بدءًا من المشاركة في دحر الاستعمار الإيطالي، ودعم مرحلة الاستقلال، وتولي الملك محمد إدريس السنوسي حكم البلاد 1951، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل معمر القذافي عمد مبكرًا لشراء ولاء القبائل بالمال، لكنه في النهاية لم يستفد شيئًا، حيث انحازت أغلبها فيما بعد لثورة 17 فبراير 2011.

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