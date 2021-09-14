تركيا تسير نحو التطبيع مع مصر.. وليبيا على طاولة محادثات البلديْن

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، عن بدء محادثات ثنائية مشتركة بين مصر وتركيا، بخصوص التطورات في ليبيا.

وجاء إعلان “جليك” في المؤتمر الصحفي، الذي عُقد يوم الاثنين، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن الخطوات نحو التطبيع بين البلديْن مستمرةٌ، وذلك في ظل “المسؤوليات المفروضة” على منطقة البحر الأبيض المتوسط، حسب تعبير “جليك”.

وسبق أن كشفت مصر عن تفاصيل محادثاتها مع تركيا، الأسبوع الفائت، والتي تضمنت البدء في عملية إعادة السفراء، في المستقبل القريب، إضافةً إلى الخروج برؤية مشتركة بخصوص الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين.

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