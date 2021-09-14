الخارجية تبحث مع وزارة المرأة تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بدعم النساء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2021

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة حورية طرمال تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بدعم المرأة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بدعم المرأة، وتعزيز التعاون بين وزارة شؤون المرأة، والوزارات المناظرة لها بالدول الأخرى، وكذلك المنظمات الدولية المختصة بدعم وتمكين المرأة كما تم مناقشة أهمية مشاركة المرأة الليبية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بها.