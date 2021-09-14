ليبيا تتفوق على دول كبرى في مؤشر البنية التحتية بأفريقيا لعام 2020

كشف مؤشر البنية التحتية لقارة أفريقيا عن أفضل الدول في القارة السمراء، حيث جاءت ليبيا متفوقةً على دول أفريقية كبرى.

ويَصدر المؤشر من قبل بنك التنمية الأفريقي، ويخدم عددًا من الأهداف الرئيسة، على رأسها رصد وتقييم وتطور حالة البنية التحتية للقارة.

وتصدرت دولة جزر سيشل الترتيب، من بين 54 دولة شملتها الدراسة، حيث حصلت على ما نسبته 96.7%، وفي المركز الثاني جاءت جمهورية مصر العربية بنسبة 88.3%.

أما صاحب المركز الثالث فكان ليبيا حيث حصلت على نسبة 82.9%ـ علمًا أن ليبيا حصلت على ما نسبته 81.8 في عام 2019، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المركز الرابع بنسبة 78.5%.

وغطى التقرير مؤشر البنية التحتية لأفريقيا العديد من المجالات مثل “النقل، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المياه و الصرف الصحي”.

وأظهرت النتائج أن ترتيب الدول العشر الأولى لم يتغيّر مقارنةً بتقرير عام 2018، وجاءت سيشل، مصر، ليبيا، جنوب أفريقيا، موريشيوس، تونس، المغرب، الجزائر، الرأس الأخضر وبوتسوانا في المراكز من 1 إلى 10 على الترتيب.

ووفقًا للتقرير؛ فإن أي تحسن كبير في ترتيب الدول يعود، بشكل أساسي، إلى التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبدرجة أقلّ في المياه والصرف الصحي.

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