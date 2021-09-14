اللافي من روما: يجب استمرار التعاون الأمني مع إيطاليا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية روما، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني.

اللافي، وبحسب إيجاز صحفي للمجلس الرئاسي، ثمن دور إيطاليا في دعم استقرار ليبيا، والعمل على استمرار التعاون المشترك، في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول اللافي مساعِي المجلس الرئاسي، المستمرة للتواصل مع جميع الأطراف، لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى مساهمة المجلس، في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، والنظر في السجناء الآخرين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.

فيما رحب لويجي، باللافي والوفد المرافق له، مؤكداً على استمرار دعم إيطاليا لليبيا، في إشارة للعديد من المبادرات حول ليبيا التي ستشهدها الأسابيع القادمة، موضحا أن بلاده لا ترغب في أن يدفع الشعب الليبي تداعيات تأخير الانتقال نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما التقى اللافي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية روما، وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان لها، أن اللقاء جاء لبحث الملفات المشتركة بين البلدين منها مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية، لافتا إلى أن اللافي أكد خلال اللقاء على ضرورة استمرار التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وبدورها، أشادت الوزيرة الإيطالية بجهود ليبيا في مكافحة الاتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ وزارة الداخلية الليبية كافة “البرتوكولات” الأمنية المعتمدة، وكشفت عن قرب صدور مؤشرات إيجابية، عن الاتحاد الأوروبي حول اسقرار ليبيا.

كما أكدت خلال اللقاء استمرار التعاون مع ليبيا، في عديد المجالات ومنها تنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقا منها مشروع المجال الأمني، لا سيما في مجال مراقبة الحدود.

وفي سياق متصل التقى عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما، وزيرة العدل الإيطالية، مارتا كارتابيا.

وناقش الاجتماع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية من قبل اللجان المختصة، تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين.

وتنص الاتفاقية على تبادل المحكومين، الأمر الذي سياعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في ايطاليا باستكمال مدة العقوبة في ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المرفوعة، من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات، وفي هذا الإطار طالب السيد عبد الله اللافي، وزيرة العدل بالنظر إليها سياسياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأكد اللافي ، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

من جهتها قدمت كارتابيا في الاجتماع، نبذة عن تجربة إيطاليا في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وانتقالها من دكتاتورية الحزب الفاشستي لنظام الجمهورية، واستفتاء الشعب الإيطالي في العودة للمملكة، أو التقدم للجمهورية.

وكان عبد الله اللافي قد وصل للعاصمة الإيطالية روما، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، للقاء عدد من المسؤولين، لبحث أوجه التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

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