مهمة استطلاع أمريكية قبالة ساحل ليبيا الغربي

رصد موقع “ايتاميل رادار” الإيطالي، المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية، الثلاثاء، طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز “لوكهيد EP-3E”، نفذت مهمة مراقبة استخباراتية قبالة الساحل الغربي لليبيا.

وذكر الموقع أنه تتبع الطائرة الأمريكية، منذ مغادرتها خليج سودا اليوناني، متجهةً نحو الأجواء الليبية، حتى فقدان الإشارة بجميع مواقع التتبع عند الساعة 12:30 ظهرًا.

وتنشط حركة الاستطلاع الجوي، قبالة سواحل ليبيا وداخل أجوائها، من حين إلى آخر، تنفذها طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، تارةً، وعبر العمليات الجوية لعملية “إيريني” العسكرية، تارة أخرى.

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