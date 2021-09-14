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مؤازرة دول الجوار لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جهود متواصلة تبذلها البعثة الأممية في ليبيا ودول الجوار الليبي، لدعم الاستحقاق الانتخابي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

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قناة ليبيا

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