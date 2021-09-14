القطراني يطلع على أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل مع وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية

ليبيا – اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني أمس الإثنين بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس على أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بحضور وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية السيد علي محمد الشتيوي.

القطراني أوصى من خلال هذا اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حصول النزيل على كافة حقوقه الموضحة في قانون تنظيم مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية.

وحث الوكيل على المتابعة الدورية لمؤسسات الإصلاح وحصر المساجين طبقًا لما هو معمول به، واتخاذ ما يلزم لحل الإشكاليات المتعلقة باكتظاظ السجون بالمحكومين جنائيًا بحيث يتم وضع إستراتيجية لزيادة السعة لضمان حصول النزيل على كافة حقوقه من إعاشة وإقامة ورعاية صحية والعرض على المحكمة، والإفراج عن المساجين الذين قضوا مدة المحاكمة أو الصادر في حقهم عفو لحسن السيرة والسلوك أو من تنطبق عليه شروط قانون العفو العام.

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