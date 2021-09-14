“مهدي” يشير لأيادي فرنسية في الهجوم على “فاكت” قرب الحدود الليبية

العنوان_أنجامينا

أكد زعيم جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد “فاكت” مهدي علي وجود جنود تشاديين بين عناصر “توروبورو” الذين شنوا هجوما ًعنيفا ًعلى إحدى كتائبه المتمركزة في جنوب ليبيا ، وأشار إلى وجود إشراف فرنسي بشكل واضح.

وقال زعيم فاكت عل ميكروفون الإذاعة الفرنسية الدولية إن ” الهجوم كان هجوماً قدمت فيه عدة جهات الدعم ، بما في ذلك إحدى الجماعات المدججة بالسلاح ، بقيادة أحد أبناء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفةحفتر “.

وأفادت مصادر ليبية أن المجموعات التي شنت الهجوم انسحبت في وقت مبكر ، مؤكدا أن اللاشتباكات بالأسلحة الثقيلة مستمرة حتى الآن.