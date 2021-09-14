شركة البريقة تعلن إغلاق منظومة التسجيل لغرض الحصول على إسطوانات غاز الطهي المنزلي

ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء عن قفل منظومة التسجيل والحجز لغرض الحصول على أسطوانات غاز الطهي المنزلي، بعد أن تم تكوين مؤشر يوضح حجم الطلب على نوعية الأسطوانات والتي سيتم توريدها وفق أحدث المواصفات الأمنية والفنية المعتمدة محليًا وعالميًا.

الشركة قالت عبر مكتبها الإعلامي إنها قامت مؤخرًا باستحداث منظومة لحصر المواطنين الراغبين في الحصول على أسطوانات غاز الطهي المنزلي؛ وذلك منعًا للمتاجرة بالأسطوانات والمضاربة بأسعارها من قبل بعض ضعاف النفوس، ولمعرفة حجم الطلب الحقيقي حتى يتسنى للشركة رصد الميزانيات اللازمة وتوريد الأسطوانات لمستحقيها من المواطنين في كافة المناطق والقرى الليبية.

ووجهت الشركة عناية المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل إلى أنه سيتم فتح منظومة الحجز الإلكتروني مجددًا فور الانتهاء من توريد الدفعة الأولى من الأسطوانات وفق البيانات المدرجة مؤخرًا.

وأشارت الشركة إلى أن خطتها تستهدف تغطية جميع احتياجات السوق المحلي من الأسطوانات.

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