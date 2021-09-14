الدبيبة يسلم أولى صكوك مبادرة دعم الزواج

تسلّم عدد من المستفيدين بمنحة الزواج في مقر ديوان رئاسة الوزراء صكوك المبالغ المالية المرصودة لهم من صندوق دعم الزواج ، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الشباب فتح لله الزني ورئيس الصندوق خالد محمد .

وجدد الدبيبة في كلمة له دعمه لشريحة الشباب ،معبرا عن رغبته في رؤية خيم الأفراح عوضا عن خيم المآتم وصناديق الإعمار بدلا من صناديق الذخائر ،مؤكدا في الوقت ذاته على دور الشباب في مرحلة التنمية والبناء ، ليقوم الدبيبة بعد ذلك بتسليم أولى الصكوك لأول شخص من الدفعة الأولى من المتقدمين والتي شملت 60 شابا .

يشار إلى أن خطة حكومة الوحدة الوطنية لدعم الزواج تستهدف 50 ألف شاب وشابة وهي الخطة التي أطلقها الدبيبة في الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب في أغسطس الماضي .

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