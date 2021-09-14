روما تستضيف اللافي لمناقشة ملفات الاقتصاد والهجرة

العنوان_روما

قال موقع “ديكود 39” الإيطالي إن نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي موجود في إيطاليا لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع أعضاء الحكومة الإيطالية، موضحاً أن الجولة تشمل لقاءات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير التنمية الاقتصادية جيانكارلو جيورجيتي ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، ورجح الموقع لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو .

وأشار الموقع إلى أنه إذا كانت المساعدة الإيطالية لعمليات التنمية بشأن ليبيا الحالية والمستقبلية محور النقاش مع جورجيتي، فإن اللافي محور نقاشة مع لامورجيزي هو ، فيما يدرك اللافي هذه المسألة المعقدة التي تؤثر تحديداً على منطقته ، كما تؤكد الاجتماعات على اعتبار الليبيين لإيطاليا جزءاً من الحوار .