صندوق دعم الزواج: القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي 25 ألف شاب وشابة

ليبيا – قال رئيس صندوق دعم الزواج خالد بوجناح إن الصندوق شرع في تسليم صكوك مُنح الزواج وفق المنظومة، لافتًا إلى أن عدد المسجلين إلى هذه اللحظة 3000 متزوج.

بوجناح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء، أوضح أن القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي لعدد 25 ألف شاب و25 ألف شابة.

وأضاف: “من يحق له الاستفادة من منحة الزواج: الشاب في زواجه الأول، والشابة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة”.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الليبيين فقط، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي.

بوجناح لفت إلى أن من هم في سن الزواج لا يتجاوزون 20 ألفًا سنويًا وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدًا أن العدد المستهدف يعد مناسبًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية