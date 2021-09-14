العامة للخيالة والمسرح تناقش قرار الحكومة بنقل تبعيتها لوزارة الثقافة

ناقشت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية الثلاثاء قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والقاضي بنقل تبعية الهيئة لوزارة الثقافة.

وبحثت الهيئة في اجتماعها آلية العمل الجديدة والتي سيتم العمل عليها تماشيا مع قرار النقل ، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الأربعاء من أجل التنسيق وتكليف مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الهيئة التي لم يستجب مدراؤها للاجتماع .

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة ومدراء مكاتب سهل الجفارة و طرابلس الكبرى وسبها إضافة إلى مدير مسرح الطفل ومدير مكتب الإنتاج بوزارة الثقافة .

يشار إلى حكومة الوحدة الوطنية أصدرت في أغسطس الماضي قرارها رقم 312 لسنة 2021 ويقضي بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والمكونات التابعة لها إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ، على أن يكون المقر الرسمي للهيئة بمدينة بنغازي .

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