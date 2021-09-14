ورشة عمل بسواني بن آدم حول الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي

بتنظيم من فرع الشؤون الاجتماعية ومراقبة التعليم ببلدية سواني بن آدم، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، أقيمت في قاعة الاجتماعات بمركز شهداء سواني بن آدم لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان تعزيز الوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

الورشة التي استهدفت عددا من مديري المدارس والـخصائيين الاجتماعيين، تخللها مجموعة محاضرات عن العنف ضد المرأة والأطفال، بالإضافة إلى العنف النفسي الاجتماعي، هذا وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على إقامة دورات للأخصائيين الاجتماعيين من أجل تطوير مهاراتهم، وضرورة التنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية بالخصوص.

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