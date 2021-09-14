بريطانيا: ليبيا الآن تمر بمرحلة حرجة

قالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، إن الشعب الليبي له الحق في أن يكون صوته مسموعًا عبر انتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع.

وأعادت دياز، نشر كلمة ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن السفيرة باربرا وودورد، في الإحاطة حول الأوضاع في ليبيا يوم الجمعة الماضي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت: للشعب الليبي الحق في أن يكون صوته مسموعًا عبر انتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع”.

وأكدت وودورد، خلال كلمتها ضرورة الاتفاق سريعًا في ليبيا على أساس لإجراء الانتخابات، قائلة: “الشعب الليبي يطالب بوضوح بأن يكون صوته مسموعًا”.

وشددت على ضرورة الاتفاق على إجراء الانتخابات، والالتزام بقبول نتائجها، مضيفة: “ليبيا الآن تمر بمرحلة حرجة”.

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