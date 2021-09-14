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ظاهرتا الهجرة والاتجار بالبشر أهم ملفات البحث بين اللافي ولامورجيزي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي بقصر فيمينالي بالعاصمة الإيطالية روما الملفات المشتركة بين البلدين ومن بينها مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، و الهجرة غير القانونية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية ، حيث أكد اللافي على أهمية التعاون في الجانب الأمني بين ليبيا وإيطاليا .

من جانبها أشادت لامورجيزي بجهود ليبيا في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة إضافة إلى تقيد وزارة الداخلية في ليبيا بكافة البروتوكولات الأمنية المعتمدة ، حيث كشفت الوزيرة عن قرب صدور مؤشرات إيجابية عن الاتحاد الأوروبي حول استقرار ليبيا ، مؤكدة على استمرار التعاون بين البلدين، في عديد المجالات ومنها تنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقاً ومنها مشروع الطريق السريع رأس اجدير – امساعد .

وبحسب وكالة آكي الإيطالية فإن الوزيرة بحثت مع اللافي وضع المشروع المشترك والذي يهدف بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة إلى زيادة القدرة التشغيلية للسلطات الليبية للسيطرة على الحدود الجنوبية لها ، إضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأفغانية، ووضع التعاون بين البلدين في ما يتعلق بمكافحة التهديد الإرهابي.

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قناة 218 الليبية

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