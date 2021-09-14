الحويج في القاهرة لحضور اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية

وصل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “يأتي ذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيره بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي”.

وأضاف البيان “الاجتماعات في إطار تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وعقد اتفاقيات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وتابع “تضمن الوفد وزراء المواصلات والإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا”.

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