اللجان الفرعية تباشر لقائتها التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة

العنوان_القاهرة

انطلقت صباح اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة اللقاءات التحضيرية للجان الفرعية المشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع انعقادها يوم الخميس 16 سبتمبر 2021م بالقاهرة .

واستعرضت اللجان خلال لقاءاتها اليوم الاتفاقيات ومذكرات تفاهم المبرمة بين البلدين والعمل على تطويرها بما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين وعرضها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتفعيلها واعتماد عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمنت أعمال اللجان الفرعية خلال يومها الأول عدة قطاعات منها الاقتصاد والتجارة والتنمية والمواصلات والطاقة و الصناعة و الخدمة المدنية و الزراعة و الإسكان و التعمير و التعليم التقني و الفني و التعليم العالي و الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة