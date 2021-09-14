الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان تبدأ أعمالها في جينيف بمشاركة ليبيا

بدأت الدورة العادية رقم “48” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمالها في العاصمة السويسرية جينيف وتستمر حتى 8 من أكتوبر القادم .

ويعتبر مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم ومن بين هذه الدول خمس عربية هي ليبيا والسودان والصومال والبحرين وموريتانيا بينما تشارك بقية الدول العربية بصفة مراقب .

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتطلب اهتماما خاصا على مدار العام .

ومن المتوقع أن تتضمن الدورة التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير الأمين العام إضافة إلى الاستماع لتقارير شفوية عن تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سريلانكا ونيكاراغوا وفنزويلا .

ومن المقرر كذلك أن يبحث المجلس في حلقة نقاشية التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان، ومنها الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، مثل العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

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