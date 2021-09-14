لواء خالد المحجوب: القضاء على عشرات المرتزقة وستستمر العمليات حتى تستكمل تأمين الجنوب

بنغازي 14 سبتمبر 2021 (وال)- قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة لواء خالد محجوب اليوم الثلاثاء، إن وحدات من قوة عمليات الجنوب، تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية، وتدمير آلياتهم في عملية كبيرة تستهدف القضاء على تواجد المرتزقة في هذه المناطق.

وأضاف المحجوب أن العملية ضمن عمل القوات المسلحة من أجل السيطرة واستكمال تأمين الجنوب وتطهيره من العابثين بأمنه الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال المدة الماضية .

وأوضح المحجوب أن العملية العسكرية شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة، شكلت القوة الضاربة المدعومة بالسلاح الجوي، واستشهد خلال هذه العملية أحد أفراد القوات المسلحة.

وأكد المحجوب استمرار هذه العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية التي فرت بعد ما تلقته من ضربات، ولا تزال تعمل على الاستفادة من الحدود بالتعاون مع مجموعات إرهابية أخرى تنشط في المنطقة المتاخمة لدول الساحل والصحراء. (وال) إ م

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