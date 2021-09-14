أمريكا وتونس تجددان التمسك بإنجاز الانتخابات الليبية

ناقش وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال لقائه مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، دارك كوليت، مستجدات الوضع في ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي استقبل كوليت بمقر وزارته الثلاثاء، وتطرق الجانبان إلى الاستعدادات الحثيثة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد بنيويورك من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري، حيث تبادلا وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان حرص بلديهما على مساندة لضمان الاستقرار والأمن من خلال إنجاح المسار السياسي بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية للخروج بمؤسسات دائمة.

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