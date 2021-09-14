ضبط 109 مهاجرا بصدد الهجرة انطلاقا من شواطئ زليتن

ضبطت وحدة التهريب والتسلل البحري بزليتن عدد 109 مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسيتين الأريترية والسودانية منهم طفلان و16 امرأة كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا .

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فإن عملية الضبط تمت عقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي زليتن مفادها وجود مهاجرين غير قانونيين بمنزل أحد المواطنين بمنطقة أبو جريدة بمدينة زليتن بصدد الهجرة ليتم بعد ذلك فتح محضر تحري بالخصوص وإخطار النيابة التي أمرت بالمداهمة وضبط الموجودين .

يشار إلى أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بزليتن تمكنت الأسبوع الماضي من القبض على أحد كبار مهربي البشر بالمدينة وهو يقوم بالتنسيق لعملية نقل مجموعة من المهاجرين عبر أحد القوارب حيث تم إنقاذ 44 مهاجرا غير قانوني .

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