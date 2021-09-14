وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية يزور فرع جهاز الشرطة القضائية الزاوية

طرابلس 14 سبتمبر 2021 (وال)- قام وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية ” علي محمد الشتيوي ” اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل لفرع جهاز الشرطة القضائية الزاوية، أجتمع خلالها برئيس الفرع ورؤساء المؤسسات الإصلاحية والضباط العاملين بها.

واستمع الوكيل خلال زيارته؛ لشروح وافية عن عمل المؤسسات والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل بها.

بدوره، أبدى الوكيل استعداده لتوفير كل ما يلزم من معدات وتجهيزات، وتقديم الدعم الكامل بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة العدل عبر صفحته الرسمية.

كما قام الوكيل بزيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل مليته؛ تجول داخل عنابر النزلاء، واستمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم، واطلع على مدى جاهزيتها بعد أعمال الصيانة ولضمان سيّر عمل كافة المؤسسات الإصلاحية وفق المعايير المحلية والدولية.

كما تجول الوكيل داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان، للوقوف على الدمار الذي لحق بها وإمكانية صيانتها وتجهيزها لاستقبال النزلاء. (وال)

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