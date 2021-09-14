المركز الوطني للامتحانات: لا صحة لشائعات تأجيل الشهادتين

نفى مدير عام المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم السيد أحمد، ما تداولته بعض الصفحات التي تنتحل اسم “وزارة التربية والتعليم” من أخبار مغلوطة حول تغيير أسئلة المراجعة للشهادتين، وكذلك تأجيل موعد إجراء الامتحانات .

وأكد أحمد في تصريح نشره المركز الوطني للامتحانات عبر صفحته الرسمية، أن الترتيبات لانطلاق الامتحانات تسير بصورة حسنة، ولا صحة لكل هذه الأخبار التي من شأنها التشويش وزعزعة سير العملية التعليمية.

وخاطب مدير عام المركز الوطني للامتحانات جميع التلاميذ والطلبة بضرورة عدم الالتفات إلى هذه الشائعات والاهتمام بالجد والمثابرة ومطالعة دروسهم.

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