المنطقة الغربية.. لجنة تقييم الأداء تزور عددا من الجامعات

تقرير/ 218

في خطوة تهدف للوقوف على جودة وأداء المؤسسات الجامعية، نفذ فريق من لجنة تقييم الأداء، جولة ميدانية إلى عدد من الجامعات والكليات في المنطقة الغربية لتقييم الأداء بكليات الآداب والعلوم والتربية وفقاً للقرار الوزاري رقم 287.

وتسعى اللجنة من خلال هذه الزيارة إلى تقديم مقترحات لتحسين جودة الكليات بناء على استبيانات لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والتركيز على الجودة في الأداء والبيئة الدراسية المتمثلة في القاعات والمعامل والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى الوقوف على الإمكانات وإعداد تقارير عن هذه الجولات والزيارات الميدانية التي انطلقت من طرابلس مروراً بصبراتة وغريان والزاوية وصولاً إلى الكليات التي تتبع جامعة الزنتان في الجوش، وبدر، وتيجي بباطن الجبل.

كما وقف الفريق المكلف بهذه الجولة على التحديات التي تواجهها الكليات مثل ضعف الإمكانات في الأقسام الداخلية، من أجل تطويرها وتحسينها بالشكل الأمثل، وتحديد الميزانيات لكل الكليات لحل المختنقات المالية التي تعاني منها أغلب الجامعات الليبية.

وسيواصل الفريق جولته إلى الزنتان ويفرن ودرج وغدامس ومن ثم العودة إلى طرابلس، فيما توجهت لجان أخرى لتقييم الأداء إلى المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية.

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