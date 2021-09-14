اللجان الفرعية تُباشر لقاءاتها التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة

طرابلس 14 سبتمبر 2021 ( وال ) – انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، اللقاءات التحضيرية للجان الفرعية المشتركة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع انعقادها يوم الخميس 16 سبتمبر 2021م بالقاهرة .

واستعرضت اللجان خلال لقاءاتها؛ الاتفاقيات ومذكرات تفاهم المبرمة بين البلدين والعمل على تطويرها بما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين وعرضها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتفعيلها واعتماد عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

حيث تضمنت أعمال اللجان الفرعية خلال يومها الأول عدة قطاعات منها الاقتصاد والتجارة والتنمية والمواصلات والطاقة والصناعة والخدمة المدنية والزراعة والإسكان والتعمير والتعليم التقني والفني والتعليم العالي والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال