مراسلنا: ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بأجدابيا

تمكن فرع مكافحة المخدرات أجدابيا، بالتنسيق بين إدارة الفروع بالمنطقة الشرقية ومكتب التحريات ومكتب جمع الاستدلال، من ضبط كمية تقدر حوالي 3 قناطير من مخدر الحشيش.

وبحسب مراسلنا، فإن عملية الضبط تمت بناء على ورود معلومات إلى مدير فرع مكافحة المخدرات أجدابيا عن مركبة متجة من المنطقه الغربية إلى المنطقة الشرقيه تحمل مواد مخدرت نوع حشيش.

ولفت إلى أنه على الفور، كلف مدير الفرع، التحريات على طول الطريق الساحل من أجدابيا إلى مدينة رأس لانوف غربا وعند التعرف على السياره تم ضبطها.

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