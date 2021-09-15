الكبير يبحث سبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية بما فيها استخدام خدمة paypal

ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير الثلاثاء اجتماعًا مع مديري إدارات المصرف المعنية وبعض المستشارين بالمصرف.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي سبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية، والتي تسمح للعملاء باستخدام مختلف وسائل الدفع المتاحة عبر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية بالعملات الأجنبية، بما فيها خدمة paypal.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف تداول صكوك المقاصة بين المصارف ومدى التزامها في قبول الصكوك فيما بينها دون اية عراقيل، والتاكيد على ضرورة التزام المصارف بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف، والتاكيد على ضرورة توفرها بكافة الفروع المصرفية، ونقل شحنات سيولة إضافية لكافة مناطق ليبيا.

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