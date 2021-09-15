اللافي يبحث مع دي مايو ملف الانتخابات الليبية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الإيطالية روما ملف الانتخابات الليبية المقبلة في 24 ديسمبر ، حيث ثمن اللافي دور إيطاليا في دعم الاستقرار في ليبيا والعمل على استمرار التعاون المشترك في المجالات المختلفة .

وعرض اللافي مساعي المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف على الساحة الليبية من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها ،والتي من بينها إطلاق سراح عدد من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية والنظر فيمن لم تصدر بحقهم أحكام وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل .

وكشف دي مايو عن مجموعة من المبادرات ـ دون أن يسميها ـ حول ليبيا ستشهدها الأسابيع القادمة ،مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مؤكدا في الوقت ذاته على استمرار دعم إيطاليا لليبيا .

يشار إلى أن اللافي التقي خلال زيارته الحالية لإيطاليا بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي ،حيث بحث الجانبان الملفات الأمنية والتي من بينها ظاهرتي الهجرة غير القانونية والاتجار بالبش

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