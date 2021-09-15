إغاثة المتضررين من حريق مخيم سيدي فرج لنازحي تاورغاء ببنغازي

وزعت الهيئة الليبية للإغاثة بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مساعدات على العائلات المتضررة جراء الحريق الذي شب في إحدى المخيمات التي يقطنها نازحو تاورغاء بمنطقة سيدي فرج بمدينة بنغازي .

وقالت الصفحة الرسمية للهيئة الليبية للإغاثة إنها -وبالتنسيق مع المفوضية السامية- قيمت يوم الإثنين الوضع الإنساني بالمخيم وما يحتاجه من مساعدات تمهيدا لتقديمها للمحتاجين الذين تضررت مساكن الصفيح القاطنين بها .

يشار إلى أن حريقا أتى خلال اليومين الماضيين على مخيم نازحي تاورغاء بمنطقة سيدي فرج وتسبب في ترك العديد من النازحين في العراء دون مأوى .

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