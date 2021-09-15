عقب نشر ( وكالة الأنباء الليبية ) لخبر عثور مواطن ليبي على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل لديناصور صغير .. مصلحة الآثار تُشكل فريقًا لزيارة المواطن

طرابلس 14 سبتمبر 2021 (وال)- أكد المستشار الإعلامي بمصلحة الآثار ” توفيق نايل “، أن المصلحة تواصلت مع فرع المصلحة في الجنوب، وشكلوا فريقًا لزيارة المواطن الذي عثر على بقايا هيكل عظمي لديناصور في الصحراء .

وأوضح المستشار في تصريح لوسائل الأعلام أنه في حال تم التأكد علميًا بأن هذا الهيكل لديناصور، سنتواصل مع الجامعات لدراسته، وستصدر المصلحة بيانا بالخصوص .

وكانت وكالة الأنباء الليبية انفردت بنشر خبر عن عثور المواطن الليبي على بقايا لهيكل عظمي شبه متكامل يشير إلى ديناصور صغير في حجم راحة اليدين .

وعقب نشر الخبر تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خاصة ما يشير إلى أن المواطن قد أعرب عن استعداده لمنح ما عثر عليه لأي جهة علمية أو جامعة لدراسة هذه الحفرية والاستفادة منها علميا . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال