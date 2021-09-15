أوحيدة: حكومة الدبيبة تعمل دون المستوى وهناك 90 نائب موافقون على سحب الثقة من الحكومة

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون “البرلمان” واعتماده.

وقال أوحيدة في تصريحات لموقع “الرائد” الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان، إن الجلسة التي بعد يوم الاثنين القادم ستخصص لإصدار قانون “البرلمان”، وفي حال اعتماده سيحال للمفوضية فوراً، مرجحا أن القانون على الأغلب سيكون به تعديلات بسيطة فقط.

وبحسب النائب، ستكون جلسة الاثنين المقبل؛ خاصة بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة، مضيفا: “قرابة 90 نائبا موافقون على سحب الثقة من الحكومة وهذا الرقم يعتبر نصابا”، معتبرا أن الحكومة تعمل دون المستوى.

وأشار أوحيدة إلى أن تعديلات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في قانون انتخاب الرئيس هي تعديلات فنية فقط.

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