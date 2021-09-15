الدولية للهجرة توضح أسباب عدم إمكانية الوصول للاجئين

أشارت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ومن خلال أحدث التقارير الصادرة عنها إلى أن هناك 611597 مهاجرا، بما في ذلك 3860 بمراكز الاحتجاز و 42210 لاجئا وطالب لجوء مسجلين في الفترة من يناير إلى سبتمبر .

وأوضحت المنظمة أنه تم اعتراض 23583 مهاجرا حاولا الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وإعادتهم إلى ليبيا ، مضيفة أنه تم إعادة 1311 مهاجرا طواعية إلى بلدانهم بينما تم توطين 212 كلاجئين في السويد والنرويج وكندا .

واعتبرت المنظمة أن الوصول إلى المهاجرين واللاجئين لا يزال صعبا ،مرجعة السبب في ذلك إلى عدم وجود عملية واضحة قابلة للتطبيق على جميع البلدان النامية بسبب المخاوف من الاحتجاز، فغالبا ما يظل المهاجرون واللاجئون بعيدون عن الأنظار من خلال تغيير تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، إضافة إلى نقص الأموال اللازمة للنقل والتي تعيق الوصول للمهاجرين واللاجئين فضلا عن العوائق اللغوية .

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