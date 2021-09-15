وزير الصناعة يبحث التعاون الصناعي مع السفير الإيطالي بليبيا

أكد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي كونتي عزم وزارته على إيجاد حلول ناجعة للمختنقات التي تعترض شركة الشاحنات والحافلات بتاجوراء ،وتشغيل كافة خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى من خلال التعاون مع إيطاليا في توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة .

وأشار أبو هيسة إلى أن الوضع العام بليبيا يشهد استقرارا ملحوظا وهو ما يسمح للشركات بالعودة لمزاولة نشاطها في البلاد ، مطالبا في الوقت ذاته بتأهيل الجانب الإيطالي لمجموعة من الشباب الليبي في مجال التقنية الصناعية .

وقال السفير الإيطالي جوزيبي كونتي من جهته إن بلاده تولي اهتماما كبيرا بليبيا في مجال التعاون الصناعي مشيرا إلى عزم وفد من ممثلي الشركات الإيطالية زيارتها في وقت لاحق لم يحدده .

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